اللوفر أبوظبي يعرض «سلفاتور مُندي» لـ «دافنشي» 18 سبتمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أنه سيتمّ الكشف عن لوحة «سلفاتور مُندي»، منقذ العالم، للفنان العالمي ليوناردو دافنشي في اللوفر أبوظبي يوم 18 سبتمبر المقبل، والتي تم اقتناؤها من قبل الدائرة العام الماضي، وتمثّل أحدث إضافة فنية إلى مجموعة المقتنيات الثقافية الخاصة بإمارة أبوظبي.
وتعود أهمية وشهرة هذا اللوحة الفنية إلى كونها واحدة من أقل من عشرين لوحة معروفة لأهم رسامي النهضة الإيطالية، وآخر عمل فني يتم اقتناؤه لأشهر فنان في التاريخ.
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وتابع:«كان دافنشي عبقرياً حقيقياً ومن بين أكثر الفنانين نفوذاً في التاريخ، ولا يقتصر الأثر الذي تركه في عالم الفن فحسب، بل في مجال العلوم أيضاً، فقد تجاوزت نباغته ونزعته الفنية الحدود الجغرافية والزمنية، فضلاً عن جرأته في الخروج عن المعتاد والتقليدي وطرح أفكار ومعايير فنية جديدة ومبتكرة آنذاك، ملهماً بذلك أجيالاً من الفنانين من بعده. وحتى يومنا هذا، لا يبدو بأنه يوجد أي اسم آخر يرمز لعصر النهضة ويجسّد جوهره مثل اسم ليوناردو دا فنشي».
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