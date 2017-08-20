«فريق أبوظبي» وصيف اليوم الأول لرالي ألمانيا

بوستالسي (الاتحاد)

أنهى فريق سيتروين توتال أبوظبي العالمي للراليات اليوم الأول من رالي ألمانيا الإسفلتي «الجولة العاشرة من بطولة العالم للراليات» في مركز الوصافة عبر السائق النرويجي أندرياس ميكلسن وملاحه أندريش ياجر على متن سيتروين «سي 3 دبليو.آر.سي» التي جاء أدائها في مستوى ممتازة تحت الأمطار التي خلطت أوراق اللعب.

تألف اليوم الأول من سبع مراحل بطول بلغ 441.61 كلم منها 108.5 كلم مراحل خاصة بالسرعة حصل خلالها ميكلسن على المركز الثاني بعد المرحلة الثالثة متقدماً من المركز الرابع تحت الأمطار التي حولت المراحل ذات الطرقات الجافة العالية الثبات إلى مراحل مبتلة وزلقة جداً، وهو ما خلط جميع أوراق اللعب، خصوصاً لناحية اختيار الإطارات الأمثل لظروف الرالي. ووقع اختيار ميكلسن على الإطارات ذات التركيبة اللينة في الفترة الصباحية، ومن ثم فضّل الاعتماد على الإطارات المخصصة للطرقات المبتلة في النصف الثاني من اليوم، حيث هطلت الأمطار بغزارة.

وفي المرحلة الرابعة (18,35 كلم)، خطف ميكلسن صدارة الترتيب العام المؤقت بعدما سجل الزمن الأسرع في المرحلة التي باتت شاهدة على أول فوز للسائق النرويجي في إحدى مراحل بطولة العالم للراليات لهذا الموسم.

حافظ سائق فريق سيتروين توتال أبوظبي العالم للراليات على صدارته للترتيب العام بعد المرحلتين الخامسة والسادسة على حساب أقرب منافسيه أوت تاناك الذي نجح في استعادة الصدارة مع الانهمار الشديد للأمطار، وهو ما أدى إلى تراجع ميكلسن إلى المركز الثاني بفارق 4.5 ثوانٍ، وليكتفي بعدها النرويجي بمركز الوصافة بفارق 5.7 ثوان عن المركز الأول.

وقال ميكلسن كان يوماً إيجابياً جداً ونتائجنا خير دليل على ذلك، وأضاف: كل شيء كان يسير على أفضل ما يرام وتأدية السيارة كانت ممتازة، وأعتقد أننا كنا موفقين في اختيار الإطارات.

وأضاف: لقد أفلت منا المركز الأول، وكنت أتوقع ذلك بسبب الأمطار الغزيرة، إضافة إلى موقعي المتأخر ضمن لائحة المنطلقين، ولكنني سعيد جداً باحتلالي المركز الثاني وبفارق ضئيل عن مركز الصدارة. وتابع: سنستمر في القيادة بوتيرة عالية خلال المراحل المتبقية، لقد ضغطنا بشكل كبير منذ البداية، وأنا سعيد جداً بنجاحنا في المنافسة في المركز الأول، خصوصاً في مثل هذه الأجواء الماطرة.

وحل زميله الأيرلندي كريج برين وملاحه سكوت مارتن المركز السابع، أما كريس ميك وملاحه بول ناجل فقد استأنفا الرالي، حسب قانون «رالي2» بعدما اصطدمت سيارتهما بحاجز إسمنتي خلال المرحلة الافتتاحية.