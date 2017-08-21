«رماية الذيد» يعسكر في العين

الذيد (الاتحاد)

دخل فريق الرماية في نادي الذيد معسكراً تدريبياً استعداداً للموسم الجديد في نادي العين للرماية والفروسية والجولف. ويهدف المعسكر إلى الارتقاء بأداء اللاعبين وتأهيلهم للموسم المقبل والمنافسة في جميع البطولات. والتقى راشد سعيد بن خميس الطنيجي عضو مجلس إدارة النادي مشرف الألعاب الفردية، لاعبي الفريق في معسكرهم، وأشاد بالنتائج التي حققوها في البطولات السابقة، وحثهم على مواصلة التدريب لنيل المراكز الأولى في البطولات المحلية والدولية.

وتقدم الطنيجي بالشكر والتقدير إلى سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة النادي على دعمه غير المحدود للعبة الرماية، وعلى الاهتمام المتواصل ليظل الفريق في الصدارة وقادراً على تمثيل الدولة في المحافل الدولية.