«اينوك» تتوسّع بعمليات تزويد وقود الطائرات في نيجيريا

دبي (الاتحاد)

وقّعت «اينوك» وشركة رافن اينرجي، اتفاقية الخدمات الفنية والتسويقية لقطاع الطيران، تهدف إلى دعم عمليات تزويد وقود الطائرات التي تزاولها المجموعة في نيجيريا.

وتعدّ رافن اينرجي إحدى شركات مجموعة ’رافين ريسورسز‘ الدولية التي تزاول نشاطها عبر محفظة متنوعة من العمليات التجارية في قطاعات مختلفة تشمل: النفط والغاز والتجارة وإدارة المخاطر واستشارات الموارد البشرية ومحطات توليد الطاقة المستقلة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: «نورّد اليوم ما يزيد على 2.8 مليون جالون أميركي من وقود الطائرات يومياً إلى مجموعة واسعة من العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. وعلاوة على ذلك، بادرنا إلى توطيد علاقات التعاون والشراكات الناجحة، ومنها شراكتنا الجديدة التي نفخر بها مع ’رافين لخدمات الطيران‘، ونتطلع قدماً لمواصلة استكشاف الفرص المستقبلية لتعزيز قدراتنا في مجال تزويد وقود الطائرات وتوسيع إمكاناتنا في السوق الأفريقية». من جانبه، قال أديني ماكانجولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «رافين ريسورسز»: «إن الدخول بشراكة استراتيجية مع شركة رائدة عالمياً في هذا القطاع بحجم ’اينوك‘ يمثّل تقدّماً كبيراً لمجموعة ’رافين‘، وهو ما يسهم في تقوية البنى التحتية المتوفرة محلياً وتحقيق المزيد من التوفير في النفقات وتعزيز الإنتاجية من خلال خفض زمن تزويد الطائرات بالوقود».