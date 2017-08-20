فالريو يتوج بكأس منصور بن زايد لتحدي القدرة

محمد حسن (بروكسل)

حلقت الدنماركية ميريث نيلاند على صهوة «باراجون» بلقب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» للسيدات للقدرة لمسافة 120 كم، وتوج الفرنسي سبستيان فالريو لقب بكأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المفتوح للقدرة لمسافة 120 كم.

أقيم السباقان أمس بميادين حديقة بويز دي لاكمبتار في غابة سمونيان بضواحي العاصمة البلجيكية بروكسل، برعاية رئيسة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، «أبوظبي، مدريد، بروكسل» لتحدي القدرة، وذلك ضمن فعاليات النسخة التاسعة للمهرجان، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة»، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

نجحت ميريث نيلاند في خطف لقب كأس «أم الإمارات» على صهوة «باراجون» بزمن قدره 6:28:06 ساعة بمعدل سرعة بلغ 19.46 كلم/‏‏‏ساعة، وبفارق ثانية فقط حلت الفارسة الإماراتية اليازية خالد الرميثي وصيفة بعد أن قطعت المسافة على صهوة «هولتاريا» بزمن قدره 6:28:07 ساعة، وحلت في المركز الثالث الفارسة الفرنسية فيرجينيا اتجر على صهوة «كروسان دي بينس» بزمن قدره 6:28:08 ساعة.

وحسم الفرنسي سبستيان فالريو سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المفتوح للقدرة لمسافة 120 كم، بعد أن قطع المسافة الكلية على صهوة «جينداستيك» بزمن قدره 6:33:04 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 19.21 كم/‏‏‏ساعة، وجاء الفارس الإماراتي المخضرم بطي غمران القبيسي على صهوة «فارامير» بزمن قدره 7:17:36 ساعة، فيما حل ثالثا احمد على حسن المرزوقي على صهوة «ابركت» بزمن قدره 7:47:53 ساعة.