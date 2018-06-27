الصين تخفض التعريفة الجمركية على وارداتها من دول آسيا والباسيفيك مطلع يوليو

بكين (د ب أ)

أعلنت وزارة المالية الصينية، أن الصين ستخفض التعريفة الجمركية على مجموعة من الواردات من دول منطقة آسيا والباسيفيك، اعتباراً من مطلع يوليو المقبل.

ويغطي تعديل الرسوم منتجات، تصنع في بنجلاديش والهند ولاوس وكوريا الجنوبية وسريلانكا، ويعتبر جزءاً من الترتيبات حول امتياز التعريفات، والتي تم التوصل إليها ضمن اتفاق التجارة لآسيا والباسيفيك.

وسيتم تقليل التعريفة الجمركية على 2323 نوعاً من السلع بما فيها الكيماويات والمكونات البصرية والكاميرات التلفزيونية وفقا للوزارة.

جاء التعديل بعد التوصل إلى ترتيبات جديدة خلال الدورة الرابعة لمفاوضات حول امتياز التعريفة بين ستة أعضاء ضمن اتفاق التجارة لآسيا والباسيفيك في يناير 2017.

وكانت الصين قد شاركت في مايو عام 2001 في اتفاق «بانكون»، والذي تغير اسمه إلى اتفاق «التجارة لآسيا والباسيفيك» في نوفمبر عام 2005.