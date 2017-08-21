الوصل يبدأ المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد



تاريخ النشر: الأحد 20 أغسطس 2017 دبي (الاتحاد) دشن الوصل المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامجه الإعدادي مساء أمس الأول على ملعب النادي بزعبيل استعداداً للموسم الجديد. وحرص الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الفريق على الاجتماع باللاعبين قبل بداية التدريب، لحثهم على التركيز التام وبذل أقصى جهد خلال الفترة القادمة، وشارك في المران اللاعبون كافة، بما فيهم علي سالمين العائد من الإصابة، ويخوض الفريق 3 مباريات ودية أمام كل من الرفاع البحريني يوم 22 أغسطس وفريق عجمان يوم 30 أغسطس، على أن يخوض الصف الثاني للفريق مباراة ودية لمدة ساعة واحدة فقط أمام فريق مصفوت يوم 31 أغسطس، وذلك لمنح فرصة المشاركة للجميع.