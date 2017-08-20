عبد الله صالح: تأخر إعلان القائمة وراء غياب 13 لاعباً في اليوم الأول

معتز الشامي (دبي)

يواصل منتخبنا الوطني تدريباته على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة في دبي، وشهد المران الأولحضور 10 لاعبين فقط، بينما غاب 13 لاعباً من القائمة المعلنة التي ضمت 30 لاعباً كان باوزا أعلن ضمهم إلى تجمع المنتخب، لمباراتي السعودية ومن بعدها مباراة العراق يوم 5 سبتمبر المقبل في الأردن في ختام مشوار التصفيات المؤهلة لمونديال موسكو.

واللاعبون العشرة الذين انتظموا في التدريبات في اليوم الأول هم سهيل النوبي، أحمد خليل، علي مبخوت، علي خصيف، محمد فوزي، محمود خميس، سالم صالح، فارس جمعة، طارق أحمد، أحمد شامبيه. وسيؤدي المنتخب تدريباته في دبي حتى الخميس المقبل يغادر بعدها إلى العين، كما سينتظم سباعي العين في التدريبات صباح بعد غد.

وأكد عبد الله صالح مشرف منتخبنا الوطني، أن حضور 10 لاعبين في تجمع اليوم الأول، ليس سيئاً، مضيفاً: «في المرحلة الأولى قبل لقاء تايلاند، بدأنا التجمع بـ3 لاعبين، لكن في هذا التجمع حضر 10 لاعبين، بداية، وننتظر وصول باقي اللاعبين، فضلاً عن ثقتنا في أن اللاعبين سيقدمون الأداء المطلوب منهم خلال التجمع الداخلي».

وتابع صالح: «هي ظروف صعبة، ونحن نتحمل مسؤولية ذلك، لأننا تأخرنا في إعلان قائمة المنتخب، وكانت لدى الأندية برامج للإعداد الخارجي والتدريبات والمباريات الودية».