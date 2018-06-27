«الاقتصاد» تبحث تعزيز الشراكة بين الإمارات وهونج كونج

هونج كونج (الاتحاد)

أشاد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، بتنامي وقوة العلاقات بين الإمارات وهونج كونج، في العديد من مؤشرات ومسارات تلك الشراكة، في ضوء الحرص المشترك على تعزيز وترسيخ مجمل أركان العلاقات الثنائية بما يحقق المنفعة والمصالح المتبادلة لكلا الطرفين.

وأكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بين الإمارات والشرق الأوسط، وهونج كونج والصين، استناداً إلى العلاقات المتميزة بين الجانبين، والدور المحوري الذي تقوم به دولة الإمارات كممر عالمي في منطقة الشرق الأوسط لتجارة السلع والخدمات اللوجستية بين الشرق والغرب، مما يعزز مساهمتها في دعم مبادرة الحزام والطريق الطموحة التي تمهد لتحولات جوهرية في مسارات التجارة العالمية.

جاءت تصريحات آل صالح خلال اجتماعه أمس وبرندون ليو، نائب رئيس غرفة التجارة الصينية في هونج كونج، وذلك بحضور نبيلة الشامسي، قنصل عام دولة الإمارات في هونج كونج وأعضاء وفد الدولة، في إطار مناقشة تطوير سبل التعاون التجاري والاستثماري واستعراض أبرز المستجدات الاقتصادية العالمية، وذلك تواكباً مع مشاركة وفد الإمارات في قمة «الحزام - الطريق»، التي تستضيفها هونج كونج اليوم بمشاركة ممثلي ورؤساء العديد من الجهات الحكومية وكيانات الأعمال بالدولة.