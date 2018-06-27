350 مليار درهم القاعدة النقدية للجهاز المصرفي في الدولة



تاريخ النشر: الخميس 28 يونيو 2018 أبوظبي (وام) سجلت القاعدة النقدية للجهاز المصرفي نمواً بنسبة 1.4% مرتفعة إلى مستوى 350 مليار درهم في نهاية شهر مايو الماضي، مقارنة مع 345.3 مليار درهم خلال أبريل السابق، وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي ضمن تقريره الخاص بالمسح النقدي للدولة. وجاءت الزيادة في القاعدة النقدية نتيجة ارتفاع النقد المصدر بنسبة 3% بالغاً 86.8 مليار درهم خلال شهر مايو الماضي، وكذلك نمو بنسبة 1% في الاحتياطيات الإلزامية للبنوك التي وصلت إلى نحو 124.4 مليار درهم في نفس فترة الرصد وشهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك بنسبة 5.8% إلى 125.2 مليار درهم.