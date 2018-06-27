ضغوط البيع تقود الأسهم المحلية لمستويات «دعم جديدة»

حاتم فاروق (أبوظبي)

ساهمت عمليات البيع التي طالت الأسهم المحلية خلال جلسة تعاملات أمس، في تراجع مؤشرات الأسواق المالية المحلية، نحو مستويات دعم جديدة، خصوصاً مع اتجاه المستثمرين الأجانب والمؤسسات للتخلي عن مراكزهم المالية من خلال بيع الأسهم المدرجة بالقطاع العقاري على الرغم من بلوغها مستويات سعرية مغرية.

وتجاهلت الشركات المساهمة المدرجة بالأسواق المالية المحلية، مطالبات هيئة الأوراق المالية والسلع المتعلقة بالإفصاح عن انكشافها على شركة «أبراج»، وذلك قبل نهاية يوم الخميس، بعد أن تقدمت الأخيرة بطلب تصفية مؤقتة الأسبوع الماضي، فيما لم تفصح عن الانكشاف سوى ثلاث شركات فقط هي «دانة غاز» و«الاتحاد العقارية»، فضلاً عن «العربية للطيران» التي كانت سباقة في الإفصاح حرصاً على مصالح مساهميها.

وأعلنت «الاتحاد العقارية»، أنها وشركاتها التابعة ليس لديها أي استثمارات في شركة «أبراج» أو أي من المشروعات أو الصناديق التابعة لها، وهو ما قاد السهم للارتفاع خلال تعاملات جلسة أمس بنسبة 4.5%، مسجلاً مستوى سعرياً بلغ 0.730 درهم.

أما شركة «دانة غاز»، فقد أكدت أنها لا تملك أي أسهم أو قامت بتقديم القروض لكل من «أبراج القابضة» أو «أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة»، مؤكدة أن استثماراتها في «أبراج» مقتصرة على مبلغ قدره 6 ملايين دولار في صندوق البنية التحتية العائد لـ«أبراج»، الذي تتم إدارته من قبل «أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة»، وهو ما قاد السهم للتراجع إلى أدنى مستوى خلال شهرين منخفضاً بنسبة 2.86% عند سعر 1.04 درهم.