«حروب فضاء» بين الشركات الناشئة والطائرات من دون طيار

لندن (رويترز)







أدى انتعاش مبيعات الطائرات من دون طيار إلى ظهور شركات ناشئة تهدف إلى منع هذه الطائرات من التحليق، حيث لا ينبغي لها ذلك إما بتعطيلها أو بإبعادها عنوة عن الأجواء. وتعكف عشرات الشركات الناشئة على تطوير أساليب، بدءا من استخدام الطيور الجارحة وانتهاء بإطلاق الغاز عبر القاذفات المحمولة، للتخلص من الطائرات من دون طيار التي تستخدم في تهريب المخدرات أو إسقاط قنابل أو التجسس على خطوط العدو أو التحليق فوق أماكن عامة.



ويستفيد سباق التسلح بعض الشيء من بطء وتيرة تنظيم الحكومات لتحليق الطائرات من دون طيار. ففي أستراليا على سبيل المثال، تنظم وكالات مختلفة عمل الطائرات من دون طيار والتكنولوجيات المضادة لها. وقالت إدارة سلامة الطيران المدني «هناك مسائل محتملة تتعلق بالخصوصية فيما يتصل بتشغيل الطائرات عن بعد لكن دور إدارة سلامة الطيران المدني يقتصر على السلامة. الخصوصية ليست من اختصاصنا».

ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق الطائرات من دون طيار لأغراض استهلاكية إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2021، وفقا لشركة تراكتيكا لأبحاث السوق. وتتوقع شركة ان.بي.دي جروب الاستشارية أن تتجاوز تكلفة الطائرة من دون طيار في الولايات المتحدة ما يزيد على 500 دولار في المتوسط، وأن تكون مزودة بخواص كثيرة كالكاميرات عالية الدقة ونظام جي.بي.إس لتحديد المواقع.



وخففت السلطات الأسترالية من ضوابط الطائرات من دون طيار في سبتمبر، فسمحت بتحليق أي طائرة لا يتجاوز وزنها كيلوجرامين دون تدريب أو تأمين أو تسجيل أو توثيق. وفي أماكن أخرى، يمكن للملايين التحليق بطائرات من دون طيار باهظة الثمن ويمكن لمهربي المخدرات والعصابات الإجرامية والمتمردين فعل الشيء نفسه. واستخدمت الطائرات من دون طيار لتهريب هواتف محمولة ومخدرات وأسلحة إلى سجون وتسببت في حالة شغب في إحدى الحالات.

وقال نيك جنزن-جونز، مدير خدمات أبحاث التسلح وهي شركة استشارية في مجال الأسلحة «إن هناك تزايدا في استخدام الجماعات المسلحة في العراق وأوكرانيا وسوريا وتركيا للطائرات من دون طيار لأغراض الاستطلاع أو كعبوات ناسفة بدائية الصنع». كل هذا يغذي الطلب على تكنولوجيا أكثر تطورا لإسقاط الطائرات من دون طيار غير المرغوب فيها أو تعطيلها. فعلى سبيل المثال، قال سويرد هوجندورن، الرئيس التنفيذي لشركة (جارد فروم أباف) في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن الشرطة الهولندية اشترت مؤخرا عددا من الطيور الجارحة من شركته الناشئة لمهاجمة الطائرات من دون طيار غبر المرغوب فيها في السماء.



وتركز أساليب أخرى على نصب الشباك لهذه الطائرات إما باستخدام طائرات بلا طيار أكبر منها أو من خلال أسلحة تطلق شبكة ومظلة باستخدام الغاز المضغوط.