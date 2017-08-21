«أغذية» تتوسع في دبي وتتطلع إلى الإمارات الأخرى

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مجموعة «أغذية» لصناعة الأطعمة والمشروبات في دولة الإمارات، برنامجاً للشراكة الحكومية في متجرها الجديد في دبي خلال حفل افتتاحه بحضور محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

ويوفر متجر «أغذية» الجديد، الواقع في منطقة أم رمول، تخفيضات خاصة لأعضاء مجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية على مختلف المنتجات المتاحة. ويشارك في البرنامج كلٌ من وزارة الداخلية (فزعة)، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ومبادرة حُماة الوطن، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وغيرها الكثير. ويعد هذا المتجر ثاني متاجر المجموعة بعد المتجر الآخر الذي تم افتتاحه في ميناء زايد في أبوظبي في عام 2016. ومن المقرر توسيع نطاق البرنامج خلال الأشهر المقبلة إلى إمارتَيّ رأس الخيمة والفجيرة بما يتيح لشريحة أوسع من أبناء المجتمع الاستفادة من مزاياه.

وقال محمد حاجي الخوري: «تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرصنا في المؤسسة على دعم البرامج التعاونية التي يمكن أن تعود بالخير والنفع على أبناء مجتمعنا، كما تعكس التزام «أغذية» المستمر بلعب دور إيجابي في المجتمع المحلي. ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع المجموعة بالتزامن مع توسيع نطاق البرنامج إلى الإمارات الأخرى».

وقال المهندس طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لـ «أغذية»: «يسر أغذية افتتاح أول متجر لها في دبي وتعزيز شراكتها مع المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات. وتعكس المزايا العديدة التي يوفرها البرنامج للمشاركين التزام (أغذية) تسهيل وصول أفراد المجتمع الإماراتي إلى منتجات الأطعمة والمشروبات العالية الجودة بأسعار مخفضة وفي مناطق أقرب إلى بيوتهم».