«الشارقة للاستثمار الأجنبي» يستكشف مستقبل الاستثمارات العالمية

الشارقة (الاتحاد)

ينظم منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2017 المقرر يومي 19 و20 سبتمبر المقبل، 5 جلسات نقاشية، يشارك فيها نخبة من الخبراء المحليين والعالميين، لعرض ومناقشة موضوعات تخص الاستثمار واقتصاد المعرفة والصناعة والتقنية والابتكار والتنمية، في الإمارات والمنطقة.

ويأتي المنتدى الذي تنظمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، التابع للهيئة، ‬تحت ‬شعار «‬الثورة ‬الصناعية ‬الرابعة»، وبشراكة إعلامية مع ‏CNBC ‬عربية.

ويستهل المنتدى فعالياته بجلسة تحت عنوان «الاستثمارات الأجنبية المباشرة» يناقش فيها المشاركون أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصادات والدول، ومجالات الاستثمار ذات الأولوية في مختلف القطاعات، والحوافز التي تقدمها الحكومات لدعم استقطاب المستثمرين، وفوائد هذه النوعية من الاستثمارات، إضافة إلى التحديات المتعلقة بجذب المستثمرين من مختلف دول العالم، ومستقبل حركة الاستثمار الأجنبي العالمية.

ويتناول المشاركون في الجلسة النقاشية الثانية التي تحمل عنوان «نبذة مختصرة حول الوضع العالمي»، صعود الحركات الشعبوية وأثرها في حركة الأموال والاستثمارات حول العالم. وتستعرض الجلسة الثالثة بعنوان «الثورة الصناعية الرابعة: الفرص والمنافع والتحديات»، تعريف الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها المتوقع في حياتنا، مع إلقاء الضوء على تطبيق الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات وتحدياتها، والتأثير المتوقع لعصر الذكاء الصناعي، وتزايد استعمال الروبوتات والمخاطر والمنافع المرتبطة بالعلاقة بين البشر والروبوت.

وتناقش الجلسة كذلك، التحديات التي تفرضها الأتمتة واستعمال الروبوتات والذكاء الصناعي على الوظائف، إضافة إلى أهمية التحول الآني نحو المدن الذكية، والتشريعات والسياسات المفقودة لضمان التواؤم مع الثورة الصناعية الرابعة.

أما الجلسة الرابعة، التي تحمل عنوان «الابتكار الحكومي: توجّه جديد يرسم معالم مستقبل الحكومات»، فتستعرض أهداف الابتكار الحكومي، وأهمية اللجوء إلى ما يعرف بـ«الحكومات الرقمية»، إضافة إلى الدروس المستفادة من دول العالم في مجال الابتكار الحكومي. وتختتم جلسات اليوم الأول، بجلسة نقاشية خامسة تحمل عنوان «التوجّه الجديد في التكنولوجيا: تقنية (بلوك تشين)».

وقال‎ ‬محمد ‬جمعة ‬المشرخ ‬مدير ‬مكتب ‬الشارقة ‬للاستثمار ‬الأجنبي: «‬استثمر ‬في ‬الشارقة»‬: «‬مع ‬تسارع ‬وتيرة ‬التحولات ‬الاقتصادية ‬عالمياً، ‬يبرز ‬العديد ‬من ‬المفاهيم ‬والمواضيع ‬الجديدة ‬التي ‬تحتاج ‬إلى ‬تسليط ‬الضوء ‬عليها، ‬ومنحها ‬بعداً ‬أعمق، ‬من ‬خلال ‬تحليل ‬كل ‬ما ‬يتعلق ‬بها، ‬واستعراض ‬مقوماتها ‬وإمكانية ‬الاستفادة ‬المباشرة ‬منها»‬.