12,1 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات وباكستان

سيد الحجار(أبوظبي)

أكد جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان، إذ سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3,3 مليار دولار (12,1 مليار درهم) في عام 2015، مشيراً إلى أن تلك الأرقام مرشحة لمزيد من التطور والنمو خلال المرحلة المقبلة في ظل الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها الجانبان.

وقال الكيت، خلال الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، بالتعاون مع مجلس العمل الباكستاني في أبوظبي، حول فرص مشاريع الأعمال والتجارة الاستثمارات في إمارة أبوظبي وباكستان، إن دولة الإمارات تعد وجهة عالمية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، في ظل ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية وتشريعية متطورة وداعمة لنمو الأعمال، فضلاً عم كفاءة الأداء الاقتصادي للدولة، وترسيخ سياسات التنوع الاقتصادي، وتنشيط القطاعات الاقتصادية الحيوية غير النفطية، ما كان له الأثر في مواصلة معدلات النمو الاقتصادي على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية. شارك في الندوة إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة، وراشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وأكثر من 150 شخصاً من رؤساء ومديري الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين.

وقال الكيت، خلال كلمته بالندوة، إنه من المتوقّع أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً ملحوظاً بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5% سنوياً خلال عامي 2017 و2021، مدفوعاً بعودة أسعار النفط للارتفاع مجدداً وانتعاش أواصر الشراكة والنشاطات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، في ظل الاستعدادات الجارية لاستضافة «معرض إكسبو الدولي 2020»، الذي من المتوقّع أن يخلق مئات الآلاف من فرص العمل، وضخ استثمارات تقدّر ب 40 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى استقطاب ما يزيد على 25 مليون زائر من مختلف أرجاء العالم للمشاركة في هذا الحدث العالمي المرتقب.

من جهته، قال محمد هلال المهيري، إن رؤية أبوظبي الاقتصادية والمشاريع الجديدة ستجعل من الإمارة قاطرة للنمو الاستثمارات في المنطقة.