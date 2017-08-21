«اقتصادية عجمان» تطلق نظام «ISIC4»

عجمان (وام)

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان نظام ISIC4 لتسهيل الربط الإلكتروني مع الدوائر المحلية الاتحادية وتسهيل الإجراءات الحكومية. وتكمن أهمية النظام الجديد في أنه يسهل مزاولة أكثر من 3700 نشاط اقتصادي.

وقال سعود الشمري مدير إدارة التسجيل والتراخيص الاقتصادية في الدائرة، إن النظام يكتسب أهمية استراتيجية كونه دعامة أساسية لتمكين المستثمرين من تحديد ومزاولة أكثر من 3700 نشاط اقتصادي بشكل أكثر دقة وتفصيلا، وسيلعب دورا محوريا في تسهيل إنجاز المعاملات وتبسيط إجراءات الترخيص والتسجيل وسيكون له أثر إيجابي ملموس.

وأعرب الشمري عن ثقته الكبيرة في النظام الجديد الذي سيسهم في رصد وتحديد كل التغيرات العالمية على مستوى تصنيف الأنشطة.