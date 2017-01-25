«اقتصادية أبوظبي» تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع سنغافورة

أبوظبي (وام)

بحث معالي علي ماجد المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بمكتبه أمس، مع صامويل تان تشي تسي، سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين إمارة أبوظبي وسنغافورة.

واستعرض الجانبان الفرص والمشاريع التنموية والاستثمارية التي ينفذها البلدان وإمكانية الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وشبه الحكومي في كلا البلدين.

وأكد معالي علي ماجد المنصوري خلال اللقاء الذي حضره خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة، حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز وتوطيد علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع سنغافورة، من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين، بما يوفر الأرضية الملائمة لتأسيس شراكة استراتيجية تعود بالفائدة على البلدين. ونوه معاليه بالتجربة السنغافورية في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية المهمة كالتجارة والاستثمارات والأعمال والتعليم وغيرها، وهي القطاعات التي يمكن لأبوظبي الاستفادة من تجاربها بما يعزز ويحقق الأهداف والمرتكزات التي حددتها رؤية أبوظبي الاستراتيجية 2030.

وأشار إلى أن هناك فرصاً واعدة للتعاون بين الجانبين الإماراتي والسنغافوري على الصعد الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، يمكن أن تشمل تجارة التجزئة ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في التعاون الاقتصادي، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الإماراتية والسنغافورية والبحث في إقامة شراكات وتحالفات بين الشركات، والاطلاع على المشاريع المتوفرة للاستثمار المشترك في عدد من الدول. من جانبه، أشاد صامويل تان بالنهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين بلاده والإمارات تمثل نموذجاً يحتذى لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول. وقال: إن حكومة إمارة أبوظبي تعتبر من الشركاء التجاريين الرئيسين لسنغافورة، كونها باتت مركزاً اقتصادياً وتجارياً مهماً في منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن اقتصاد البلدين يتشابه كثيراً في بيئته الاستثمارية التنافسية ومناخ الأعمال الجاذب، كما أن البلدين يمتلكان إمكانات كبيرة وفرصاً متنوعة للأعمال والأنشطة المشتركة على مستوى القطاعين العام والخاص.

وأكد سعادة السفير أهمية تكثيف زيارات الوفود الرسمية بين مسؤولي أبوظبي وسنغافورة بما يسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، وخاصة في قطاع الأعمال واستكشاف آفاق دعم الابتكار لبناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، دعماً لتوجه حكومتي البلدين في الاستفادة من التجارب الناجحة.

وتشير البيانات إلى أن قيمة التجارة الخارجية بين الإمارات وسنغافورة اقتربت من 5.5 مليار دولار خلال عام 2015، أي ما يعادل 20 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 27% مقارنة بعام 2014، وتشمل تجارة المناطق الحرة.

وبلغ عدد الشركات السنغافورية المسجلة في وزارة الاقتصاد 57 شركة، وعدد الوكالات 56 وكالة وعدد العلامات التجارية 2412 علامة، وتشمل قائمة أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في سنغافورة أدنوك، وبروج، واتصالات، وإينوك، وشركة أبوظبي للاستثمار، ودبي للاستثمار، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة الفطيم، ودناتا، ودبي إنترناشيونال كابيتال، والأحواض الجافة العالمية، وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة أتيك، ومجموعة شرف، وشركة دبي للكابلات، وشركة الثريا، والإمارات للزجاج، وشركة إعمار.