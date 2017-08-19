  • السبت 27 ذي القعدة 1438هـ - 19 أغسطس 2017م
  03:40    الجيش اليمني يقتل /3/ حوثيين غرب تعز    

قتيلان و6 جرحى في حادث طعن بفنلندا
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 19 أغسطس 2017

هلسنكي (أ ف ب)

قتل شخصان، وأصيب ستة آخرون في اعتداء بسكين في مدينة توركو الفنلندية أمس، بحسب الشرطة التي قالت إنها اعتقلت مشتبهاً به بعد أن أطلقت النار عليه، وحذرت من وجود آخرين. وقالت شرطة توركو في تغريدة «هناك ثماني إصابات في عملية الطعن، قتيلان وستة جرحى».

وأطلقت الشرطة النار على مشتبه به بعد إصابته في ساقيه واعتقلته. وقالت قوات الأمن على تويتر إن الشرطة تبحث عن «معتدين آخرين محتملين.. وتطلب من السكان مغادرة وسط توركو وتجنبه». ولم يعرف على الفور الدافع وراء الاعتداء.

ويأتي الحادث فيما ترتفع حالة التأهب في أوروبا عقب اعتداءي دهس بعربات في برشلونة أديا إلى مقتل 14 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وفي توركو نشرت مواقع إخبارية صوراً لجثة مغطاة ببطانية بيضاء في موقع الحادث. ووقع الحادث في قلب المدينة الواقعة جنوب غرب فنلندا في حي مكتظ.

وقال والي هاشي أحد شهود العيان «شاهدت امرأة عجوزاً وحاولت مساعدتها، لقد كانت تنزف والدماء تغطي جسدها». وأضاف «كانت مصابة بجرح نتيجة طعنة في رقبتها». ... المزيد
     
 