قتيلان و6 جرحى في حادث طعن بفنلندا

هلسنكي (أ ف ب)

قتل شخصان، وأصيب ستة آخرون في اعتداء بسكين في مدينة توركو الفنلندية أمس، بحسب الشرطة التي قالت إنها اعتقلت مشتبهاً به بعد أن أطلقت النار عليه، وحذرت من وجود آخرين. وقالت شرطة توركو في تغريدة «هناك ثماني إصابات في عملية الطعن، قتيلان وستة جرحى».

وأطلقت الشرطة النار على مشتبه به بعد إصابته في ساقيه واعتقلته. وقالت قوات الأمن على تويتر إن الشرطة تبحث عن «معتدين آخرين محتملين.. وتطلب من السكان مغادرة وسط توركو وتجنبه». ولم يعرف على الفور الدافع وراء الاعتداء.

ويأتي الحادث فيما ترتفع حالة التأهب في أوروبا عقب اعتداءي دهس بعربات في برشلونة أديا إلى مقتل 14 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وفي توركو نشرت مواقع إخبارية صوراً لجثة مغطاة ببطانية بيضاء في موقع الحادث. ووقع الحادث في قلب المدينة الواقعة جنوب غرب فنلندا في حي مكتظ.