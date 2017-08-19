«حماس» تشن حملة اعتقالات واسعة ضد المتشددين

غزة (وكالات)

واصلت أجهزة أمن حماس في قطاع غزة، شن عمليات مداهمة واعتقالات، ضد معاقل وعناصر متشددة، شملت مختلف مناطق قطاع غزة، خاصة مدينتي رفح وخان يونس، جنوب القطاع.

وقالت مصادر إعلامية فلسطينية، إن حملات المداهمة تجرى على مدار اليومين الماضيين وشملت منازل ومعاقل لعناصر سلفية متشددة، وجرى اعتقال العشرات منهم، خاصة في حي تل السلطان غرب رفح، حيث يقطن الانتحاري مصطفى كلاب الذي فجر نفسه في قوة أمنية تابعة لـ»حماس» فجر الخميس، مشيرة إلى أنه تم اعتقال كل من كان على مقربة منه، ويتردد على منزله.

وطالت حملات الدهم معاقل تنظيم «جيش الإسلام» وسيطرت «كتائب القسام» على موقع تدريب صغير يقع للتنظيم غرب مدينة رفح، ومصادرة أسلحة وذخائر، واعتقال عناصر من داخل الموقع.

كما تمت مداهمة منازل، ومعاقل لجيش الإسلام، الذي كان يعمل سابقا بحرية، بل وشارك «حماس»، في عملية أسر الجندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي «جلعاد شاليط»، قرب معبر كرم أبو سالم شرق رفح، في العام 2006.