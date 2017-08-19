منظمتان حقوقيتان تدعوان الانقلابيين للإفراج عن ناشط سياسي

لندن (أ ف ب)

دعت منظمتا «هيومن رايتس ووتش» والعفو الدولية، المتمردين الحوثيين في اليمن أمس إلى الإفراج عن معلق سياسي وناشط بارز اعتقل هذا الأسبوع في صنعاء.

وقالت المنظمتان في بيانين منفصلين إن الحوثيين اعتقلوا الاثنين المعلق السياسي هشام العميسي الذي انتقد القيود التي يفرضها الحوثيون على المنظمات المستقلة.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش «يحتاج اليمن أكثر من أي وقت مضى إلى نشطاء كهشام العميسي للفت الانتباه إلى الدمار الذي جلبته الحرب والمجاعة والمرض على البلاد وشعبها»، بحسب بيان المنظمة.

وأضافت «على سلطات الحوثيين الإفراج الفوري عن العميسي وإعادته بأمان إلى أسرته». من ناحيتها قالت سماح حديد من منظمة العفو الدولية إن العميسي «سجين رأي جريمته الوحيدة هو ممارسة حقه في حرية التعبير بسلام».

وأضافت «يجب الإفراج عنه فوراً».

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنها وثقت 66 حالة من الاعتقال التعسفي قام بها الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأجزاء من شمال اليمن. وأضافت أن اثنين من المعتقلين توفوا في الاعتقال بينما تعرض 11 آخرين للتعذيب وسوء المعاملة.