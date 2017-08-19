الجيش اليمني يُحبط هجمات للمتمردين في صعدة وحجة

عقيل الحلالي (صنعاء)

أحبط الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس، هجمات للميليشيات الانقلابية لاستعادة مواقع خسرتها مؤخراً في محافظتي صعدة وحجة الشماليتين على حدود السعودية.

وذكر بيان للجيش الوطني أن القوات الحكومية التي تقاتل الانقلابيين في بلدة باقم شمال صعدة، تصدت لمحاولة تسلل للميليشيات لاستعادة مواقع خسرتها في البلدة، مؤكداً أن عناصر الميليشيا تكبدت خسائر في الأرواح والعتاد العسكري خلال محاولتها الهجومية الفاشلة.

وأشار البيان إلى مقتل جندي وجرح اثنين خلال الاشتباكات التي اندلعت بعد ساعات على تحرير القوات الحكومية مناطق ومواقع استراتيجية في شمال وشرق باقم، في إطار عملية عسكرية أطلقها الجيش لتحرير هذه البلدة والوصول إلى مدينة صعدة.

وكانت قوات الجيش الوطني اليمني تمكنت من السيطرة على عدد من المرتفعات التي كانت تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية، في مديرية باقم.

وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات النخبة التي تم تشكيلها من اللواء 102 واللواء 63 مشاة، شنت خلال الأيام الماضية هجوماً واسعاً على مديرية باقم من ثلاثة محاور. ونجحت بعد معارك ضارية مع الميليشيات في السيطرة على تباب الخشم شمالاً وتباب النمسا شرقاً، وقطع خطوط إمداد الميليشيات في المناطق الممتدة من آل صبحان وحتى عمق باقم. ونفذ الطيران العربي أمس غارتين على موقعين للميليشيات الانقلابية في منطقة الإمارة ببلدة كتاف شمال شرق محافظة صعدة، حيث تدور معارك منذ أكتوبر العام الماضي بعد تقدم قوات يمنية من الأراضي السعودية وتحرير منفذ البُقع الحدودي.

كما استهدفت خمس غارات مواقع متفرقة للميليشيات الانقلابية في مدينتي حرض وميدي الحدوديتين في شمال محافظة حجة المجاورة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن مصادر عسكرية ميدانية، أمس بمصرع 14 متمرداً حوثياً وإصابة آخرين بتصدي الجيش الوطني لهجوم للانقلابيين لاستعادة مواقع خسروها شرق مدينة ميدي الساحلية باتجاه بلدة حيران المجاورة والواقعة جنوب حرض. وشنت مقاتلات التحالف العربي، أمس، سبع غارات على أهداف لميليشيات الحوثي الانقلابية وحلفائها في بلدة صرواح الواقعة غرب محافظة مأرب شرق صنعاء، وتشهد مواجهات مسلحة منذ 11 شهراً. كما نفذت المقاتلات العربية غارتين على موقعين للميليشيات في بلدة موزع غرب محافظة تعز، حيث تستمر الاشتباكات في محاور عدة مع استمرار تقدم القوات الحكومية بعد تحريرها أواخر يونيو معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي.