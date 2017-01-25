ولي عهد الشارقة يلتقي رئيس مجلس أمناء «شبكة التميّز الاقتصادي»

الشارقة (الاتحاد)

التقى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أمس، في مكتب سمو الحاكم، مع عبدالله بن سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس أمناء شبكة الشارقة للتميز الاقتصادي «الشارقة س»، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الشبكة.

واطلع سموه خلال اللقاء على آلية عمل شبكة الشارقة للتميز الاقتصادي «الشارقة س» التي تصب في مصلحة تطوير القطاع التجاري ودعم البيئة الاقتصادية لإمارة الشارقة من خلال التحفيز والتشجيع وتوفير وسائل التميز الاقتصادي للمستثمرين وللمشروعات التجارية والاقتصادية.

واستعرض عبدالله بن سلطان العويس آلية عمل شبكة الشارقة للتميز الاقتصادي ونتائج حفل توزيع جوائزها لعام 2016 والذي عقد قبل أيام بحضور عدد كبير من المختصين والمستثمرين ورؤساء الغرف الخليجية وأصحاب المشروعات وممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأشار رئيس مجلس أمناء شبكة الشارقة للتميز الاقتصادي إلى أنه تم الإعلان عن إطلاق جائزة لأفضل 10 منشآت اقتصادية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى فئات الجائزة السابقة التي ضمت: جائزة الشارقة لأفضل 10 منشآت، وجائزة الشارقة للمشاريع الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجائزة الشارقة لرواد الأعمال، وجائزة الشارقة الخضراء، وجائزة الشارقة للمسؤولية الاجتماعية.

وتلقى سمو ولي عهد الشارقة هدية تذكارية من شبكة الشارقة للتميز الاقتصادي تقديراً لدعم سموه لمبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة وشبكة الشارقة للتميز الاقتصادي ولرعاية سموه لحفلها لعام 2016. حضر اللقاء سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي.