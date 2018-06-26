مدرب بيرو يهدي الفوز لـ «فارفان»

سوتشي (د ب أ)

أهدى ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو، الفوز الذي حققه فريقه على المنتخب الأسترالي لجماهير بيرو.

وحقق منتخب بيرو فوزه الأول في النسخة الحالية من المونديال بتغلبه على المنتخب الأسترالي 2 /‏ صفر أمس، في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة، لكنه فشل في التأهل لدور الستة عشر.

وقال جاريكا عقب المباراة: كنا نفضل أن نتأهل، على الأقل حققنا الفوز ونهديه لكافة جماهير بيرو ولجيفيرسون فارفان الذي لم يتمكن من التواجد معنا.

وقاد باولو جيريرو هجوم منتخب بيرو امس بدلاً من فارفان، الذي تم نقله للمستشفى عقب اصطدامه مع أحد زملائه في التدريبات.

وقال جيريرو: هذا الفوز من أجل شعب بيرو وجيفيرسون.

وأضاف: العام المقبل لدينا تحد جديد في كوبا أميركا في البرازيل، لقد أظهرنا أن منتخب بيرو قادر على أن يكون نداً لأي منتخب.

وقدم منتخب بيرو عرضاً قوياً وفاز على أستراليا بهدفين، لكن نتيجة مباراتيه أمام فرنسا والدنمارك لم تسعفاه للتأهل، إلا أن أداء الفريق نال حالة من الرضا والاستحسان على المستوى الشعبي.