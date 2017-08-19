لوركا.. الحضور الحادي والثمانون من الغياب!

محسن الرملي (مدريد)

تمر علينا اليوم (السبت 19 أغسطس)، الذكرى الحادية والثمانون لإعدام واحد من أشهر شعراء العالم في القرن العشرين، الشاعر الإسباني، الأندلسي فريدريكو غارثيا لوركا، المولود في قرية (فوينته باكيروس) الغرناطية عام 1898 وقُتل إبان الحرب الأهلية على أطراف غرناطة في فجر التاسع عشر من أغسطس سنة 1936 وتم دفنه في حفرة جماعية مع ثلاثة تم إعدامهم معه، ومازالت عائلته ترفض التنقيب في ذلك القبر والاستجابة للدعوات المتكررة لفصل عظامه ودفنها في قبر مستقل، يكون محط إقبال الزائرين من أنحاء العالم، قائلة إنها لا تريد التمييز بين الضحايا إنسانياً لأي اعتبار كان، وما ابنها فريدريكو إلا واحد من بين أكثر من 114 ألف ضحية مجهولة المصير بسبب الحرب الأهلية.

الشاعر والمسرحي والرسام فريدريكو، الصديق الحميم للرسام السريالي سلفادور دالي ولشعراء إسبانيا الكبار من جيل الـ27 رافائيل ألبرتي، لويس ثرنودا، بيدروا ساليناس، خيراردو دييغو وبيثنته الاكساندره، الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1977 وغيرهم، كان يقول دائماً إنه غرناطي، أندلسي وإسباني أصيل، وأنه يستحيل عليه العيش خارج حدوده الجغرافية.. وهكذا كان الأمر فيما أعماله ظلت وستبقى تجوب كل أنحاء الدنيا.

سافر إلى نيويورك في مطلع شهر يونيو عام 1929 وتركها في مارس 1930، حيث فاجأته قسوة الرأسمالية هناك والتمييز العنصري ضد الملونين، على الرغم من اعترافه بأنها كانت تجربة مفيدة له، ووصف الولايات المتحدة الأميركية بأنها «حضارة بلا جذور». وهناك كتب واحد من أفضل دواوينه وأشهرها بعنوان (شاعر في نيويورك) والذي لم ينشر إلا بعد موته بأربعة أعوام، وفيه سعى للتعبير عما وصفه بأنه «عبودية مؤلمة للإنسان والآلة معاً». ومن هناك ذهب إلى كوبا حيث أقام في هافانا بضعة أشهر تفاعل فيها مع فنونها من موسيقى وشعر ومسرح واشترك في مشروعين مسرحيين، ثم عاد إلى إسبانيا التي لا يستطيع العيش ولا الموت إلا فيها.

إثر مقتله التراجيدي، تحوّل لوركا إلى رمز إنساني عالمي للمثقف الضحية، وبالتالي أحد أهم رموز إسبانيا الثقافية الأدبية.. وشاهد إدانتها للعنف، ولا يزال يمثل حضوره وهجاً حقيقاً، وهو حضور يزيح الغياب في كل عام تتجدد فيه ذكرى رحيله، وعليه فإن الاهتمام بأعماله، وبإحياء ذكرى ميلاده وموته متواصل، ويزداد كثافة هذه الأيام في شتى بقاع إسبانيا، ومظاهر هذا الاحتفاء يصعب حصرها لكثرتها وتنوعها، بين عروض لأعماله المسرحية والتي من أشهرها (أعراس الدم) و(بيت بيرناندا آلبا)، مسرحيات عن سيرته، حفلات غنائية لقصائده وقصائد أخرى تتغنى به، معارض لرسومه ومعارض لرسوم عنه، إعادة طبعات لأعماله وإصدار كتب عنه وعن أعماله، ندوات، محاضرات، مؤتمرات، قراءات شعرية لأشعاره ولأشعار عنه، في المكتبات والساحات والشوارع والمقاهي، وكذلك مواصلة البحث والتنقيب عن كل جديد لم تسبق معرفته من أعماله أو عنه، وإن كانت سيرته وأعماله تبقى متجددة مع كل قراءة جديدة لها ومع كل رؤية إخراجية أو تأويلية جديدة. فكل أثر من لوركا، الذي يصفه الأسبان بـ«العبقري»، يمكن الاستفادة منه واستلهامه، كما حدث على سبيل المثال، لا الحصر، استلهام صديقي الشاعر والروائي مانويل فرانثيسكو رينا، لإحدى رسائل لوركا الحميمة، وتحويلها إلى رواية (الحب الغامض) ومن ثم تقديمها على المسرح الآن.