الأهلي يُسقط الفتح برباعية في الدوري السعودي

الرياض (د ب أ)

نفض الأهلي غبار الهزيمة في مباراته الافتتاحية، وتغلب على ضيفه الفتح 4/‏‏ صفر، في المرحلة الثانية من الدوري السعودي، والتي شهدت أيضا فوز الفيصلي على مضيفه الرائد 3/‏‏ 2. وحصد الأهلي بذلك أول ثلاث نقاط له في الموسم، حيث كان قد خسر في المرحلة الأولى أمام الاتفاق 1/‏‏ 2، كما خسر الفتح أمام التعاون 1/‏‏ 4 في أولى مباريات الدوري بالموسم الجديد يوم الخميس الماضي.

وافتتح المهاجم السوري عمر السومة التسجيل للأهلي في الدقيقة 28، ثم جاء الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 37، وسجله عبد الله مبارك الدوسري، لاعب الفتح بالخطأ في شباك فريقه.

وحسم الأهلي المواجهة من شوطها الأول عندما أضاف إيوانيس فيتفاتزيديس الهدف الثالث للفريق من ضربة جزاء، قبل أن يختتم عبد الله مجرشي الهدف الرابع في الدقيقة 69. كذلك استعاد الفيصلي توازنه سريعا، وتغلب على مضيفه الرائد 3/‏‏ 2 على ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في البريدة.

وكان الفيصلي قد استهل مشواره في الدوري بالهزيمة أمام النصر 1/‏‏ 3، لكنه حقق الفوز ليحصد أول ثلاث نقاط له في الموسم، بينما ظل الرائد بدون رصيد حيث خسر مباراته الأولى أمام القادسية 1/‏‏ 2.