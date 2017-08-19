لندن (د ب أ)

مع انطلاق منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، يتطلع حامل اللقب تشيلسي إلى التخلص سريعا من الضغوط التي واجهها مبكراً بالهزيمة في مباراته الأولى في الدوري أمام بيرنلي 2/‏‏‏ 3، من خلال تحقيق انتصار مقنع على مضيفه توتنهام في المباراة المقررة غداً.

وبعد ثلاثة أشهر من تربع تشيلسي على القمة والتتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الثانية خلال ثلاثة مواسم، تلقى الفريق اللندني صفعة قوية عندما استهل مشوار الدفاع عن اللقب بالهزيمة على ملعبه أمام بيرنلي، الذي كاد أن يحسم المباراة بثلاثية نظيفة أحرزها خلال الشوط الأول، لولا رد تشيلسي بهدفين خلال الشوط الثاني.

وكانت الهزيمة أمام بيرنلي قد أعادت إلى الأذهان السيناريو المؤلم الذي عاشه تشيلسي في موسم 2015/‏‏‏ 2016 ، الذي بدأه بطموح الحفاظ على اللقب وأنهاه في المركز العاشر في الدوري.

وألقى أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي ببعض اللوم على رحيل عدة لاعبين عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات، إلى جانب الجدل المثار حول المهاجم دييجو كوستا، الذي خرج من حسابات المدرب الإيطالي للموسم الجديد. وتشكل مباراة الغد المقررة على ملعب «ويمبلي»، الذي يخوض عليه توتنهام مبارياته بشكل مؤقت، مواجهة حاسمة لطموح كل من الفريقين.