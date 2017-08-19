كوزمين يقترب من رسم تشكيلة «شباب الأهلي - دبي»

وليد فاروق (دبي)

يخوض فريق شباب الأهلي دبي غداً مباراته الودية الخامسة والأخيرة، حيث يلتقي فريق سبارتا سيليكت، احد أندية الدوري الممتاز الهولندي، في ختام معسكره الخارجي في هولندا، يعود بعدها إلى دبي لاستكمال برنامج الإعداد قبل انطلاق الموسم الكروي المحلي.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الروماني اولاريو كوزمين، إلى تثبيت المكاسب التي حققها الفريق حتى الآن في معسكره الخارجي، وأبرزها التوصل إلى أبرز عناصر التشكيل الأساسي للفريق، وهو التشكيل الذي خاض الشوط الأول من مباراته الأخيرة أمام فريق رودا جي سي كيركراده، أحد أندية الدوري الممتاز الهولندي، والتي حقق فيها الفريق الفوز 4-2.

وكان الفوز الأخير الذي حققه شباب الأهلي دبي على فريق رودا جي سي كيركراد هو الثاني للفريق على التوالي من إجمالي 4 مباريات خاضها، وأحرز اهداف المباراة المحترف المولدوفي لوفانور (هاتريك)، وراشد حسن، وانتهى الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي بثلاثية نظيفة.

ونجح المولودوفي لوفانور بأهدافه الثلاثة الأخيرة في رفع رصيده من الأهداف في مباريات الفريق الودية إلى 5 أهداف، سجلها في آخر مباراتين، حيث كان قد قاد فريقه للفوز على فريق إف سي إيندهوفن، بثلاثية نظيفة أحرز منها هدفين.

يذكر أن الفريق خاض اللقاء الماضي بتشكيل ضم كلا من ماجد ناصر وعبد العزيز هيكل ووليد عباس ومحمد مرزوق ومانع محمد، وحبيب الفردان وخميس إسماعيل وراشد حسن وتوماس ولوفانور وماكيتي ديوب.

وبعد الاطمئنان إلى مستوى معظم اللاعبين المشاركين في الشوط الاول، وبعد النتيجة الكبيرة التي انتهى بها ذلك الشوط بنتيجة 3 أهداف نظيفة، عمد كوزمين إلى إجراء تغييرات جديدة على تشكيلة الفريق في الشوط الثاني، حيث دفع بكل من جمال اسماعيل بدلا من ماجد ناصر، وسعيد أحمد بدلاً من راشد حسن.