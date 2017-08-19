أسعار المنازل الجديدة في الصين ترتفع 0.4%

بكين (رويترز)
ارتفع متوسط أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة رئيسة في الصين 0.4% في يوليو مقارنة مع الشهر السابق، وذلك في تباطؤ من نمو بلغ 0.7% في يونيو وسط جهود من صناع السياسات لكبح جماح السوق.
ومقارنة بها قبل عام، تكون أسعار المنازل الجديدة قد ارتفعت 9.7% في يوليو في تباطؤ أيضاً من زيادة نسبتها 10.2% في يونيو، حسبما تفيد حسابات أجرتها «رويترز» من واقع بيانات أصدرها المكتب الوطني للإحصاءات أمس. وانخفضت أسعار المنازل الجديدة في بكين 0.1% في يوليو بعد هبوط أكبر بلغ 0.4% في يونيو. واستقرت الأسعار في شنغهاي، بينما انخفضت 0.2% عن الشهر السابق في شنتشن.
|
|