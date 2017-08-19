أسعار المنازل الجديدة في الصين ترتفع 0.4%

بكين (رويترز)

ارتفع متوسط أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة رئيسة في الصين 0.4% في يوليو مقارنة مع الشهر السابق، وذلك في تباطؤ من نمو بلغ 0.7% في يونيو وسط جهود من صناع السياسات لكبح جماح السوق.

ومقارنة بها قبل عام، تكون أسعار المنازل الجديدة قد ارتفعت 9.7% في يوليو في تباطؤ أيضاً من زيادة نسبتها 10.2% في يونيو، حسبما تفيد حسابات أجرتها «رويترز» من واقع بيانات أصدرها المكتب الوطني للإحصاءات أمس. وانخفضت أسعار المنازل الجديدة في بكين 0.1% في يوليو بعد هبوط أكبر بلغ 0.4% في يونيو. واستقرت الأسعار في شنغهاي، بينما انخفضت 0.2% عن الشهر السابق في شنتشن.

وكثفت الجهات التنظيمية حملتها على المضاربة العقارية منذ أواخر مارس، حيث شددت الإجراءات في ما لا يقل عن 20 مدينة لاحتواء صعود الأسعار، ما أفضى إلى تباطؤ متواضع في القطاع العقاري.