السوق السعودية يتصدر لائحة النزلاء على مستوى الإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

تتلقى فنادق ومنتجعات في الإمارات حجوزات مكثفة لإجازة عيد الأضحى المقبلة، وتوقع عاملون أن تسجل إشغالا يتراوح بين 90 إلى 100%، يقف وراءه سياح من السوقين المحلية والخليجية بشكل رئيس.

وقال مدير عام فندق «ميلينيوم بلازا دبي» نيمو أكيموفيتش: «نتوقع وصول نسبة الإشغال إلى 90%، واستضافة عدد وافر من المسافرين من كل أنحاء العالم، بما فيه نزلاء من الإمارات الأخرى».

وأضاف «تتنوع الجنسيات من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك أيضا تدفق من خارج منطقة الخليج بدءاً من المسافرين من المملكة المتحدة وإسبانيا وصولاً إلى الصين، والأغلبية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الإجازة».

وفي أبوظبي، تستحوذ السياحة الداخلية على النصيب الأكبر من عدد نزلاء فنادق الإمارة، حيث استقبلت الفنادق 702 ألف نزيل بالنصف الأول من العام، مقارنة مع 685 ألف نزيل في الفترة نفسها العام الماضي بنمو 2.5%. وقال كمال زياتي، مدير عام فندق شاطئ الراحة – أبوظبي «نتوقع إشغالا يصل إلى 100% خلال إجازة عيد الأضحى المبارك»، مضيفا أن «غالبية الزبائن من المواطنين والمقيمين داخل الدولة». وأطلق فندق شاطئ الراحة عروضا خاصة لعيد الأضحى تتيح خصومات على أسعار الغرف والمطاعم.