منيرة عبدالله.. 7 سنوات في تصنيع أجزاء الطائرات

حاتم فاروق (أبوظبي)

أصبحت منيرة عبد الله إحدى القصص الناجحة في شركة «ستراتا للتصنيع»، بعدما أكملت عامها السابع في تصنيع أجزاء الطائرات، حتى تمت ترقيتها مؤخراً لتولي منصب مشرف وحدة التصنيع في الشركة لتقود في الوقت الراهن طاقماً مكوناً من 140 شخصاً من ست جنسيات مختلفة.

وتقوم عبد الله حالياً بالإشراف على ثلاثة برامج من مجمل برامج الإنتاج الخاصة بتصنيع أجزاء الطائرات في «ستراتا»، بعدما تمت ترقيتها في العام 2013 إلى منصب قائد فريق، بعد عملها أربع سنوات فني صناعة أجزاء هياكل الطائرات، حيث عملت من خلال هذا المنصب على مساعدة فريق العمل، ونقل ما اكتسبته من مهارات ومعرفة في هذا المجال إلى كل أعضاء الفريق.

وتقول منيرة عبد الله، إن تعيينها أخيراً كمشرفة وحدة التصنيع في الشركة، جعلها قريبة من الوحدة التي تعرف باسم «الغرفة النظيفة»، وفقاً لمعايير شركتي «بوينج» و«إيرباص»، من كبريات شركات تصنيع الطائرات.

وأضافت أن الوحدة النظيفة، يُنقى فيها الهواء 10 مرات خلال الساعة الواحدة، في حين تتم مراقبة درجة الحرارة ومستوى الرطوبة وجسيمات الغبار، حتى لا تتجاوز حداً معيناً على مدار اليوم. ومن خلال عملها كمشرف تصنيع، أكدت منيرة عبد الله أن «الغرفة النظيفة» تشهد تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من خلال وضع طبقات المواد المركبة المستخدمة على قوالب التصنيع.