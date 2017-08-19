«غرفة أبوظبي» تبحث تنظيم ملتقى استثماري إماراتي فلبيني

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عبدالله غرير القبيسي، نائب مدير عام غرفة أبوظبي، أهمية زيادة التعاون بين الشركات والمؤسسات الوطنية مع الشركات الفلبينية، خاصة تلك التي تمتلك خبرات عالمية في تنفيذ المشروعات في القطاعات والمجالات كافة، والتعاون بصورة خاصة في قطاع الأغذية والمنتجات الغذائية الحلال، مشيراً إلى وجود إمكانيات كبيرة في هذا الجانب يمكن أن تستفيد منها الشركات والمؤسسات في البلدين الصديقين.

ورحب القبيسي خلال الاجتماع الذي عقده مع سعادة كونستانشو آر فينيغو سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة، يرافقه أريك الينار المستشار الاقتصادي والتجاري في الشرق الأوسط وأفريقيا، بتنظيم ملتقى استثماري إماراتي فلبيني مشترك في بداية نوفمبر المقبل، بهدف التوعية والترويج للفرص الاستثمارية، والتعريف بالإمكانيات الطبيعية والاقتصادية المتاحة في البلدين، كما رحب سعادته بالزيارة التي سيقوم بها الوفد التجاري الفلبيني المتخصص في المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية للدولة في شهر نوفمبر المقبل، مؤكداً أن الغرفة ستقوم بتوفير التسهيلات كافة الممكنة لإنجاح هذه الزيارة، من خلال ترتيب وتنظيم لقاءات مع الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وأكد كونستانشو آر فينيغو من جانبه أن سفارة الفلبين تقوم بتوعية الشركات الفلبينية بمتطلبات سوق الإمارات وأهميتها وإمكانياتها كونها بوابة لأسواق منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى اهتمام الشركات الفلبينية بتعزيز وجودها في أسواق الإمارات، والاستفادة من التسهيلات والخدمات الفريدة والمميزة التي تقدمها وتوفرها.

وأشار تقرير حديث أصدرته الغرفة إلى أن إجمالي التبادل التجاري بين الإمارات والفلبين، بلغ في نهاية العام الماضي 2.2 مليار درهم. وقد بلغ عدد الشركات والمؤسسات الفلبينية المسجلة في إمارة أبوظبي‏ ‭ ‬63 ‬مؤسسة.