«حديد الإمارات» تطلع على تجربة الداخلية في «المقترحات الابتكارية»

أبوظبي (وام)

بحث وفد من شركة «حديد الإمارات» ومركز وزارة الداخلية للابتكار سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال المقترحات الابتكارية، حيث تعرف الوفد على تجربة وزارة الداخلية في مجال نظام المقترحات التي تعمل به.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد برئاسة جاسم محمد الخاطري نائب رئيس الموارد البشرية والخدمات في الشركة للمركز، حيث استمع من الرائد فيصل إسماعيل الخوري رئيس قسم المقترحات وعدد من الضباط إلى شرح حول نظام المقترحات وأسس تقديمها وتصنيفها وتقييمها للاستفادة منها في تطوير العمل المؤسسي، وعرض للهيكل التنظيمي وآليات العمل، من بينها آلية التحفيز الخاصة بالنظام.