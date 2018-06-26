سويسرا وكوستاريكا.. «موقعة النقطة»!

نيجني نوفجورود (د ب أ)

يتسلح المنتخب السويسري بالمعنويات العالية، إثر إفلات ثلاثة من لاعبيه الأساسيين من عقوبات كانت محتملة من الاتحاد الدولي، وذلك قبل مباراته الحاسمة اليوم أمام نظيره الكوستاريكي في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة.

واستهل المنتخب السويسري مشواره في المونديال بتعادل ثمين مع نظيره البرازيلي 1 - 1، ثم عزز فرصته بشكل كبير في التأهل للدور الثاني «دور الستة عشر»، إثر تغلبه على نظيره الصربي 2 - 1.

وبات المنتخب السويسري بحاجة إلى التعادل أو الفوز بأي نتيجة في مباراة اليوم على ملعب «نيجني نوفجورود» ليتأهل بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة المقررة بين المنتخبين البرازيلي والصربي في التوقيت نفسه على ملعب «أتكريت أرينا» بالعاصمة موسكو.

ويخوض المنتخب السويسري مباراة اليوم بثقة عالية، إثر تغلبه على صربيا ومعنويات عالية، بعدما قرر «الفيفا» عدم فرض عقوبات الإيقاف على ثلاثة من لاعبيه إثر توجيه إيماءات تحمل رسائل سياسية، لدى الاحتفال خلال مباراة صربيا.