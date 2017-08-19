كسوف الشمس يكبد الشركات الأميركية 700 مليون دولار

نيويورك (رويترز)
يُضاف كسوف الشمس الكلي الأسبوع المقبل إلى قائمة من الأمور التي تلهي العاملين عن العمل مما يكبد الشركات الأميركية خسائر في الإنتاج بمئات الملايين من الدولارات.
وسيتكبد أصحاب العمل الأميركيون خسائر في الإنتاج تقدر بنحو 694 مليون دولار جراء 20 دقيقة تقريبا تقدر مؤسسة (تشالنجر جراي آند كريسماس) أن العاملين سيقتطعونها من يوم عملهم يوم الاثنين 21 أغسطس للقيام والخروج من مكاتبهم لمتابعة الكسوف الذي سيستغرق دقيقتين ونصف دقيقة تقريبا.
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وأضاف «هناك عدد قليل جداً من الناس لن يخرجوا عندما تكون هناك ظاهرة سماوية تحدث فوق رؤوسهم». وقدر تشالنجر عدد العاملين في ذلك اليوم بنحو 87 مليون شخص.
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وقال تشالنجر إن أحداث كهذه من المرجح أن تكون ذات تأثير كبير على الشركات الصغيرة التي عندما يغيب عمالها لا تمتلك تغطية كافية من رفاقهم في العمل خاصة في ظل سوق العمل المحدود حالياً والذي يصعب فيه إيجاد عمالة ماهرة.
وأضاف تشالنجر «عندما يتغيب ثلاثة أو أربعة أشخاص من مكتب مكون من 15 شخصاً يصبح الأمر مدمراً».