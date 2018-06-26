معتصم عبدالله (دبي)

لم يمنع الوداع المبكر لمنتخبي السعودية ومصر لمونديال روسيا 2018 منذ نهاية الجولة الثانية، احتلال مباراة القمة العربية بين «الأخضر» و«الفراعنة» صدارة الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي، ليتصدر هاشتاج المباراة #السعودية_مصر الترند لساعات طويلة، علاوة على مئات الوسوم الأخرى التي تفرعت من أحداث ذات المباراة وتصدرت المشهد بدورها لأوقات متفاوتة مثل #السعوديون_يشكرون_محمد_صلاح، تعليقاً على تصريحات المهاجم المصري، و#تركي_آل_الشيخ بالتزامن مع تعليقاته المصورة عن المباراة، و#الحضري الذي احتفل بكونه اللاعب الأكبر سناً في تاريخ المونديال بـ 45 عاماً و161 يوماً.

وبدا انتصار السعودية تاريخياً كونه جاء بعد 24 سنة على آخر فوز حققه الأخضر في نهائيات كأس العالم، والذي كان في المشاركة الأولى لهم في العرس العالمي في أميركا 1994، عندما تخطوا بلجيكا بهدف.

وجدت أغلفة الصحف السعودية التي تحدث بعضها عن أن فوز السعودية هو أيضاً فوز لمصر ردة فعل إيجابية من المغردين، ولاقت التغريدات المصورة التي جمعت جماهير المنتخبين في ملعب فولجوجراد تجاوباً كبيراً.