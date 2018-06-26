«الوطن الأم ينادي» الروس للنافورة

موسكو (الاتحاد)
فوجئ المشجعون والإعلاميون خلال توافدهم على استاد مدينة فولجوجراد، لمتابعة المباراة بين المنتخبين المصري والسعودي في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للمونديال الروسي، بعدد كبير من المشجعين الروس والأطفال يتناوبون الاستحمام في نافورة كبيرة أمام الاستاد.
كانت درجة الحرارة وصلت ظهر، أمس الأول، في مدينة فولجوجراد لأكثر من 35 درجة مئوية، وهو ما دفع المشجعين الروس إلى تشجيع أبنائهم على الاستحمام تحت مياه النافورة المتواجدة في المتنزه، الذي يفصل الاستاد عن التمثال التاريخي «الوطن الأم ينادي» والذي يعد من أبرز وأشهر وأكبر التماثيل في العالم.
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