موسى.. نسر يحلق فوق بيته

سان بطرسبورج (أ ف ب)

«هذا هو موسى الذي نعرفه!»... هكذا كان لسان حال المعلقين الروس ومشجعي نادي سسكا موسكو، بعد تسجيل المهاجم النيجيري أحمد موسى هدفي منتخب بلاده في مرمى آيسلندا، ليخرج فائزاً 2-صفر في مونديال 2018، ليصبح بالتالي أفضل هداف لمنتخب بلاده في تاريخ مشاركاتها في نهائيات كأس العالم برصيد 4 أهداف.

يعرف الجمهور الروسي موسى جيداً لأنه لعب في صفوف سسكا موسكو من 2012 إلى 2016، وتألق بشكل لافت في صفوفه، قبل أن ينتقل إلى ليستر سيتي الذي أعاره في الموسم المنصرم لنادي العاصمة الروسية، حيث لا زال اللاعب يمتلك بيتاً في موسكو.

المفارقة أن النتيجة التي حققتها نيجيريا في الجولة الثانية بالتغلب على آيسلندا، وبصرف النظر عن نتيجة لقائه مع الأرجنتين أمس، أبقت على آمال الأرجنتين نفسها في المجموعة، ما دفع بعض مشجعي المنتخب الأميركي الجنوبي إلى إطلاق تسمية «أحمد ميسي» أو «ليونيل موسى» على النجم النيجيري، علماً أن اللاعبين التقيا أيضاً في مونديال 2014 وسجل كلاهما هدفين «فازت الأرجنتين 3-2».

ويعد موسى أحد المستفيدين من المونديال، بعدما حقق نجاحاً كبيراً واستحق أن يكون أحد أبرز لاعبي منتخب بلاده، مما يؤهله للحصول على مزيد من العروض في الفترة المقبلة، للرحيل إلى أندية أكبر، باعتبار المونديال الحدث الأبرز حول العالم، كل 4 سنوات.