«الإمارات للدراجات» يطلق أكاديمية جديدة للشباب

دبي (الاتحاد)

أطلق فريق الإمارات للدراجات الهوائية أكاديمية الشباب بالتعاون مع شركة «جاست بلاي» الرياضية، ضمن برنامج صيفي لرياضة الدراجات يستضيفه عالم دبي للرياضة هذا العام، وجاء الإعلان عن أكاديمية فريق الإمارات للشباب أمس بمركز دبي التجاري على هامش عالم دبي للرياضة وحضر التدشين بطلنا يوسف ميرزا لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف فريق الإمارات، وزميله في الفريق فيجارد ستيك لاينجن.

وتتزامن هذه المبادرة التي تقام على مدى ثلاثة أسابيع التي تستهدف الأولاد والبنات من عمر 11 إلى 16 عاماً وتبدأ التدريبات 8 يوليو المقبل مع سباقات جولة فرنسا الأكثر شهرة في العالم، وتستمر حتى 29 يوليو، وسيقوم المشرفون على التدريبات بتعليم الصغار أساسيات ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة، وذلك باستخدام دراجات التدريب الاحترافية في استوديو مكيَّف مخصص لهذا الغرض. وتم تصميم كل جلسة بالتعاون مع موظفي ودراجي فريق الإمارات.

وتتمحور التدريبات اليومية التي تستمر من الأحد إلى الخميس، أسبوعيا، حول 21 مرحلة من جولة فرنسا، وتتيح الفرصة للناشئين لتجربة الظروف نفسها التي يواجهها فريق الإمارات أثناء مشاركته في الجولة هذا العام، وسيتعلم الشباب كيفية تحسين مهاراتهم في التسلق وسباقات السرعة والقدرة على التحمل، مع بناء لياقتهم الشاملة في بيئة ممتعة وآمنة في إطار المخيمات الصيفية الرائعة التي تقيمها شركة «جاست بلاي».

وانضم البطل يوسف ميرزا، الفائز في بطولة آسيا لسباق الدراجات على الطرق، إلى زميله في الفريق فيجارد ستيك لاينجن في عالم دبي للرياضة، حيث التقيا أول دفعة من المشاركين في أكاديمية فريق الإمارات للشباب من مدرسة «صن مارك» الدولية.