140 لاعباً في «دولية» دبي لناشئي الشطرنج

دبي (الاتحاد)

تفتتح في السادسة مساء اليوم بطولة دبي للشطرنج للناشئين 2018 على كأس الشيخ مكتوم بن حمدان آل مكتوم في دورتها الخامسة عشرة، بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة من 18 دولة منهم عدد كبير من لاعبي أندية الشطرنج بالدولة، مع مشاركة متميزة من بعض الدول الأوروبية والآسيوية، منهم لاعبون من الإمارات وفلسطين وسوريا والعراق، كما يشارك عدد من لاعبي آسيا الدوليين من إيران والهند والفلبين وتايلاند، ولاعبي أوروبا من أذربيجان وأرمينيا وانضم إليهم لاعبون من كندا، كما يشارك في البطولة مجموعة كبيرة من أبطال الدولة في الفئات السنية تحت 8 و 10 و 12 و14 بالإضافة إلى أبطال الإمارات للفئات السنية نفسها.

وعقدت لجنة الحكام برئاسة سعيد يوسف اجتماعاً أمس، لمناقشة نظام اللعب وشروط المسابقة والتعليمات الخاصة من اللجنة المنظمة للاعبين واللاعبات، ونظام إعلان النتائج اليومية وتزويج الجولات.

على جانب آخر، تعقد اللجنة الفنية للبطولة اجتماع اللاعبين صباح اليوم، على أن تجرى قرعة المباريات خلال الاجتماع الذي يترأسه محمد الحسيني المدير التنفيذي للنادي والمنسق العام للبطولة، وبحضور رئيس الحكام وإداريين ومدربي اللاعبين واللاعبات، وسيتم في الاجتماع تزويد اللاعبين بلائحة البطولة وتفاصيل إقامة اللاعبين والجوائز المالية، وموضحاً بها توزيع الجوائز حسب المراكز وطريقة كسر التعادل، كما تم التأكيد على منع استخدام الهواتف المتحركة أو أي أجهزة إلكترونية أثناء اللعب وفي قاعة المباريات.