واليس يعزز موقعه في سباق الجولف إلى دبي

دبي (الاتحاد)

قطع الإنجليزي مات واليس، بطاقة التأهل للمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف التي تقام في عقارات جميرا للجولف نوفمبر المقبل للمرة الأولى في مسيرته، عقب فوزه بثاني لقب له هذا الموسم بإحرازه لقب بطولة «بي إم دبليو» الدولية المفتوحة للجولف في ألمانيا.

وحصد اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، 387,500 نقطة بهذا الانتصار، ليعزز موقعه على لائحة ترتيب الجولة الأوروبية التي تقام تحت عنوان «السباق إلى دبي»، بعدما تقدم من المركز الـ 25 إلى المركز الـ 11 بمجموع 1,031,724 نقطة.

وحقق الثلاثي المكون من الألماني مارتن كايمر والفنلندي ميكو كوروهونين والدنماركي ثوربيورن أولسن، المركز الثاني بعدما أنهوا البطولة بفارق ضربة واحدة عن البطل والاس، ليكسب كل لاعب 173,375 نقطة، وتسلق الألماني كايمر من 73 إلى 39 في ترتيب الموسم لـ «السباق إلى دبي» بمجموع 416,654 نقطة، بينما قفز الفنلندي كوروهونين من المركز الـ 37 إلى المركز الـ 29 بمجموع 625,684 نقطة، أما الدنماركي أولسن، فتقدم من المركز التاسع للمركز الخامس برصيد 1,469,988 نقطة.

وجاء الإنجليزي آرون راي، الوافد الجديد من جولة التحدي عام 2017، في المركز الخامس، ليحصل على 89,977 نقطة، والتي تنقله إلى أعتاب قائمة «التوب 60» في «السباق إلى دبي»، حيث بات في المركز الـ 67 برصيد 280,439 نقطة.