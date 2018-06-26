«دبي الرياضي» يبحث سبل التعاون مع بولندا

دبي (الاتحاد)

بحث مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، التعاون الرياضي مع بولندا، وسبل تعزيزه، بما يساهم في تحقيق التطور لقطاعنا الرياضي وتوفير الفرصة لزيادة اللقاءات بين الفرق الإماراتية والبولندية وتبادل الزيارات واستضافة المعسكرات.

جاء ذلك خلال استقباله روبرت روستك، السفير المفوض فوق العادة لجمهورية بولندا، بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وتم في اللقاء، استعراض أهمية التعاون بين الطرفين، سيما أن الإمارات تحتفل هذا العام بـ «عام زايد» لمناسبة مرور 100 عام على ميلاد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما تحتفل بولندا بمرور 100 عام على استقلالها.

ونقل مطر الطاير تحيات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، للشعب البولندي عموماً والرياضيين خصوصاً، وأكد أن الإمارات تولي رعاية كبيرة للرياضة، وقد أصبحت تنتهج الرياضة كأسلوب حياة، كما يتم تعزيز علاقات التعاون مع جميع الدول في المجال الرياضي، خصوصاً الدول التي تهتم بتطوير الرياضة، ومن بين هذه الدول جمهورية بولندا الصديقة التي تعد من الدول الرياضية المميزة، والتي تتشارك مع دولة الإمارات في الأهداف والرؤى نفسها.

ومن جانبه، استعرض السفير البولندي الاهتمام الذي تحظى به الرياضة في بلده، وآفاق التعاون في العديد من المجالات الرياضية، وتبادل الزيارات والمعسكرات والخبرات.

كما وجّه السفير الدعوة لمطر الطاير ووفد من مجلس دبي الرياضي لزيارة بولندا، والاطلاع على تطور منشآتها الرياضية، وتنظيم منافساتها المختلفة، واللقاء مع المسؤولين الرياضيين في بولندا لبحث سبل التعاون ومجالاته.

وأكد الطاير حرص المجلس على ترجمة الرغبة المشتركة في التعاون إلى واقع يحقق الفائدة المرجوة للطرفين اللذين يشتركان في العديد من الأهداف لتطوير الرياضة على المستوى التنافسي، وعلى مستوى الرياضة المجتمعية.

جدير بالذكر، أن دبي تستضيف في شهر ديسمبر المقبل، النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر لكرة اليد، التي تجمع بين بطل بولندا في كرة اليد وفريق برشلونة، كما سيتم تنظيم البطولة، بالتعاون مع منظم بولندي لمدة 5 سنوات في دبي، وضمها لأجندة الاتحاد الدولي لكرة اليد.