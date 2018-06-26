القوة العاتية.. حلم جديد في جولة إيفيان

أبوظبي (الاتحاد)

تدخل منافسات بطولة العالم لزوارق الفورمولا - 1 مرحلة جديدة مع الانتقال إلى الجولة الثالثة من التي تنطلق في مدينة إيفيان الفرنسية بداية الأسبوع المقبل، ويخوض فريق أبوظبي الذي يحمل لقب القوة العاتية المنافسة بقوة عبر نجومه ثاني القمزي وشون تورنتي والسويدي إريك ستارك المتسابق الجديد في صفوف الفريق، ويحتل فريق أبوظبي حالياً وصافة الترتيب العام وثالث ورابع الترتيب أيضاً، حيث يمتلك القمزي 24 نقطة، في حين يمتلك ستارك 21 نقطة وشون 20 نقطة، ويتصدر الترتيب العام الفرنسي فيليب شيب برصيد 27 نقطة قبل انطلاق جولة إيفيان أيضاً، وتعد إيفيان المحطة الأخيرة في المشوار الأوروبي للبطولة قبل التوجه إلى آسيا وإقامة أربع جولات أخرى ترسم المشوار النهائي للبطولة.

وكانت الجولة الماضية من البطولة التي أقيمت في لندن للمرة الأولى منذ 33 عاماً قد أسفرت عن فوز فريق أبوظبي بلقب الجولة عن طريق ستارك وحلول القمزي في المركز الرابع، وهي النتيجة الإيجابية التي يكمل بها الفريق المنافسة والمشوار في بطولة العالم، ويسعى إلى تأكيد أحقيته بلقب البطولة الذي يدافع عنه بعد الظفر به في الموسم الماضي.

ويغادر فريق أبوظبي اليوم عن طريق مطار أبوظبي، حيث تضم البعثة سالم الرميثي رئيساً، والمتسابقين ثاني القمزي، وحضور الراديو مان ناصر الظاهري والطاقم الإداري للفريق، بالإضافة إلى طاقم خاص من قناة ياس يضم صلاح جابر، جمال بو شقر، شريف علاء وليد ريحان وخالد العبدول.

وشدد سالم الرميثي على الأهمية الكبيرة لما حققه فريق أبوظبي في الجولتين الأولى والثانية حتى الآن، وهو النتائج الإيجابية والوصول للمنصة بشكل دائم، وقال: حتى ما قبل إيفيان فإن لدينا ثلاثة متسابقين ينافسون بقوة على لقب البطولة، ولديهم الإمكانات القوية من أجل الوصول إلى المركز الأول وتحقيق الفوز، سنكمل هذه الجولة بنفس الاستراتيجية، وطموحنا دائماً الفوز وانتزاع المراكز الأولى.

وقال الرميثي: نبحث خلال هذه الجولة عن استمرار نفس النتائج الإيجابية، وأيضاً البقاء بكل قوة في صلب المنافسة على الألقاب كافة في البطولة، ومن أجل ذلك نريد تسجيل نفس الحضور القوي لفريق أبوظبي في هذه الجولة أيضاً.

ومما يجدر ذكره أن فريق أبوظبي لقب جولة إيفيان فاز به فريق أبوظئبي منذ أول جولة أقيمت 2015 واستمر الفوز باسم أبوظبي وبشكل سنوي لثلاث سنوات متتالية تمكن من خلالها زورق أبوظبي 6 من الظفر بالمركز الأول عندما كان أليكس كاريلا في صفوف الفريق، ويأمل الفريق أن تستمر سيطرته على لقب الجولة خلال السنة الخامسة لإيفيان في تنظيم جولات الفورمولا - 1.