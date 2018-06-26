هاردن أفضل لاعب «سلة أميركا»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

اختير لاعب فريق هيوستن روكتس جيمس هاردن، أفضل لاعب في الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين رغم خسارة فريقه في الدور النهائي للمنطقة الغربية أمام جولدن ستايت ووريورز الذي احتفظ بلقبه.

ونال هاردن الجائزة خلفاً للاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر راسل ويستبروك، علماً بأن هاردن كان أفضل المسجلين في الدوري المنتظم، بمعدل 30,4 نقطة في المباراة مع 4ر5 متابعات و8،8 تمريرات حاسمة.

وتنافس هاردن على الجائزة مع كل من «الملك» ليبرون جيمس كليفلاند كافالييرز وأنطوني ديفيس من نيو أورليانز بيليكانز.

وكان هاردن قاد فريقه إلى صدارة المنطقة الغربية في ختام الموسم المنتظم، لكنه تعثر في الأدوار الإقصائية «البلاي أوف» أمام جولدن ستايت، وخسر بعد مباراة سابعة فاصلة 3-4. وتابع بعدها ستايت طريقه ليحتفظ بلقبه في سهولة، متغلباً على كليفلاند برباعية نظيفة.

وعلى الرغم من إحرازه اللقب للمرة الرابعة في المواسم الأربعة الأخيرة، فقد غاب لاعبو جولدن ستايت عن الترشيحات لجوائز الحفل الذي أقيم في لوس أنجلوس. واختير الناشئ بن سيمونز من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز أفضل لاعب ناشئ، متقدماً دونوفان ميتشل (يوتاه جاز) وجايسون تاتوم (بوسطن سلتيكس).

كما اختير الفرنسي رودي غوبير (يوتاه جاز) أفضل لاعب مدافع في الدوري، متقدماً أنطوني ديفيس وجويل أمبيد (فيلادلفيا). وجاء اختيار جوبير بمثابة أفضل هدية في عيد ميلاده الـ 26. وسبق لجوبير أن حل ّوصيفاً في 2017، خلف دريموند جرين (جولدن ستايت ووريورز). وسبق لمواطنه يواكيم نواه أن نال في 2014 جائزة أفضل مدافع في الدوري.