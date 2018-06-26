ناينجولان من روما إلى الإنتر

روما (د ب أ)

أعلن نادي إنتر ميلان ضم رادجا ناينجولان من روما، بعقد لمدة أربعة أعوام، ويرحل لاعب خط الوسط البلجيكي ناينجولان «30 عاماً» بذلك عن صفوف روما بعد أربعة مواسم قضاها مع فريق العاصمة الإيطالية، وسيلعب مجدداً تحت قيادة المدير الفني لوتشيانو سباليتي، الذي كان قد رحل عن تدريب روما في العام الماضي.

ولم يعلن إنتر ميلان تفاصيل العقد أو قيمة الصفقة، بينما قدرتها وسائل الإعلام بمبلغ 24 مليون يورو (28 مليون دولار)، إلى جانب انتقال المدافع دافيدي سانتون ولاعب الوسط الشاب نيكولو زانيولو إلى روما، ضمن الصفقة نفسها.

وبدأ ناينجولان مشواره في الكرة الإيطالية عام 2005، حيث سبق له اللعب لفريقي بياتشينزا وكالياري قبل الانضمام إلى روما.