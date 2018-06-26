«معرض القطّارة الصيفي» يفتتح أبوابه أمام الجمهور

العين (الاتحاد)

افتتح مركز القطارة للفنون، مساء أمس الأول، «معرض القطارة الصيفي» الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ويقدم أعمالاً فنية لطلاب المركز وفنانين من دولة الإمارات.

ويستكشف المعرض الذي يستمر إلى 25 سبتمبر المقبل مجموعة واسعة من الوسائط والتعابير الفنية المميزة لـ 18 فناناً من مختلف المدارس الفنية؛ بهدف تسليط الضوء على القدرات الإبداعية للفنانين الناشئين في دولة الإمارات. ومن بين الفنانين المشاركين المقيمين في أبوظبي، الفنانة التشكيلية ماليزية الأصل سعدية بنت سليمان، والفنانة الهندية شينا أم أم، والفنان التشكيلي الفلبيني تشارلي فيلاجراسيا.

اكتسبت سعدية سليمان موهبتها الإبداعية بنفسها، حين اكتشفت شغفها وموهبتها في الرسم بعد انتقالها من ماليزيا للعيش في أبوظبي عام 2007، وتنوعت إبداعاتها الفنية مع تنوع تجاربها بالوسائط الفنية المتعددة من مثل الأكريليك والألوان الزيتية وقلم الرصاص والوسائط المختلطة، والتي انتجت مجموعة كبيرة من اللوحات المميزة. وتستمد سعدية أفكارها وإلهامها من الطبيعة من حولها، وسفرها حول أنحاء العالم، ومشاهد الحياة اليومية، وأحلامها، والنصوص القرآنية.

أمّا شينا أم أم، فهي فنانة تشكيلية ولدت في مدينة كاليكوت في ولاية كيرالا الهندية، المعروفة بمشهدها الفني والثقافي الحي، وتعيش حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. تجد شينا مصدر إلهام لها من محيطها، حيث تتمحور أعمالها الفنية حول تصوير هدوء الطبيعة والمودة والحب في العلاقات بإتقان كبير، والتي تستمد الإلهام من محيطها لإبداع هذه الأعمال. كما تبرع في إبراز مختلف وجوه الحياة بالنمط السريالي عبر استخدامها للألوان الزيتية على قماش الكانفاس وفن النحت.

ويشغل الفنان تشارلي فيلاجراسيا حالياً منصب فنان جداريات أول في شركة تجارية للفن والرسم، علاوة على كونه فناناً في إحدى صالات عرض الفنون المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويستخدم وسائط فنية مختلفة في أعماله، من مثل القلم والحبر، الألوان الزيتية والأكريليك، وهو يعتبر نفسه فناناً تعبيرياً يستمد وحيه من ما حوله ومخيلته الجياشة وموهبته.

يذكر أن مركز القطّارة للفنون قد افتتح عام 2011 ليكون مقراً للمجتمع الإماراتي لدراسة الفنون والثقافة وممارستها وتطويرها. وأصبح المركز على مدار الأعوام السبعة الماضية قيمة مضافة إلى المشهد الفني والثقافي في العين، ويعرض مجموعات واسعة من الأعمال الفنية لفنانين من داخل الدولة، من خلال برنامجه العام الذي يقام على مدار السنة، ويقدم معارض وأنشطة وورش عمل فنية.

يستمرّ «معرض القطارة الصيفي» حتى 25 سبتمبر المقبل بمركز القطارة للفنون في منطقة العين. ويفتتح المركز أبوابه يومياً من الساعة 8 صباحاً إلى 8 مساءً، ويغلق أيام الجمعة. الدخول مجاني للجميع.