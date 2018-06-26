«هارلي ديفيدسون» تنقل خط التصدير خارج الولايات المتحدة

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت شركة هارلي-ديفيدسون الأميركية لصناعة الدراجات النارية، الاثنين، أنها ستنقل إلى خارج الولايات المتحدة خط إنتاج الدراجات النارية المخصصة للتصدير، وذلك بهدف تجنب الرسوم الجمركية التي زادها الاتحاد الأوروبي بنسبة كبيرة رداً على زيادة واشنطن الرسوم على صادراته إليها من الصلب والألمنيوم.

وقالت الشركة التي تصنع دراجاتها في ميلووكي (ويسكونسن، شمال) في بيان، إن التعرفة الجمركية الأوروبية على دراجاتها المصدّرة إلى السوق الأوروبية ارتفعت من 6% إلى 31% مما يعني أن سعر الدراجة الواحدة سيرتفع بالنسبة إلى المستهلك الأوروبي بمقدار 2200 دولار.

ويمثّل الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر سوق لهارلي ديفيدسون خلف الولايات المتحدة وقد بلغت وارداته من هذه الدراجات في العام الماضي سنويا حوالى 40 ألف دراجة.

وأوضحت الشركة الأميركية، انه بسبب رفضها تحميل زبائنها في دول الاتحاد هذه الزيادة في التعرفة فقد قررت نقل خط تصنيع الدراجات المخصصة إلى التصدير من الولايات المتحدة إلى مصانعها الدولية خارج هذا البلد «بغية تجنب هذا العبء المالي».

وأصبحت الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معلنة مع بدء تطبيق رسوم جمركية اضافية على عشرات المنتجات الأميركية.