الروبوت يعوض نقص العمالة في مطاعم الوجبات السريعة

يجد جون ميلر، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة كالي برجر، أنه من الصعب العثور على الموظفين في هذه الأيام. كلمة السر لحل هذه المعضلة كانت فليبي، وهو الروبوت الذي يقلب البرجر على الشواية وينظف الشواية الساخنة، ويرحب بإزالة الدهون من فوق سطحها.

تخطط سلسلة مطاعم كالي برجر لتثبيت فليبي، فيما يصل إلى عشرة من مطاعمها الخمسين المنتشرة في الولايات الأميركية بنهاية العام الحالي. وفي الوقت نفسه لا تنوي سلسلة المطاعم الاستغناء عن موظفيها من البشر نتيجة لذلك. فالعاملون سيتعين عليهم ترتيب قاعات الطعام وإعادة ملء المشروبات، وأعمال أخرى غير شاقة قد تجعل من السهل توظيف العمال والاحتفاظ بهم.

وقال ميلر: «نحن بعيدون كل البعد عن تعليم الروبوت السير في أرجاء المطعم والقيام بتلك الأشياء».

وحذر الخبراء لسنوات من أن الروبوتات ستحل محل البشر في المطاعم. وبدلاً من ذلك، فإن تطوراً في هذا الاتجاه بدأ يتكشف. ففي خضم أدنى معدلات البطالة منذ سنوات، تحولت مطاعم الوجبات السريعة إلى الآلات - ليس للتخلص من العمال، ولكن لأنها لا تستطيع العثور على ما يكفي من العمال.

وبلغ عدد الوظائف الشاغرة في قطاع الضيافة 844 ألف وظيفة في أبريل، وهو رقم قياسي، وفقاً لوزارة العمل. هذا يمثل واحداً من كل ثماني وظائف متوافرة في الولايات المتحدة. وزاد التوظيف في أماكن تقديم الطعام بمقدار 1.6 مليون منذ مايو 2013 إلى 11.9 مليون في مايو 2018.