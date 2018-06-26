«فيدو» تستثمر 380 مليون درهم في عقارات «إعمار»

دبي (الاتحاد)

كشفت فيدو بروبرتيز، إحدى شركات الوساطة العقارية بالإمارات، عن إبرامها عدداً من الصفقات العقارية مع شركة «إعمار العقارية» لاستثمار 380 مليون درهم في ما يزيد على 210 آلاف قدم مربعة في مشروع ذا جراند، في «ميناء خور دبي»، والذي تم إنشاؤه ضمن الواجهة البحرية الواعدة للإمارة.

وتم إبرام هذه الصفقات التي تعد من أضخم الصفقات في دبي خلال عام 2018، بين «فيدو بروبرتيز» التي افتتحت مكتبها الإقليمي في دبي خلال شهر أبريل الماضي، و«إعمار العقارية»، بالنيابة عن نخبة من المستثمرين الصينيين، ومن مختلف أنحاء العالم.

ويتكون البرج الشاهق الواقع قبالة «جزيرة الخور» من 62 طابقاً، والذي ينتظر أن يرسي معايير جديدة للحياة العصرية الفاخرة في المنطقة. وكشفت «فيدو بروبرتيز» التي يقع مقرها الرئيس في الصين، ويمتد نشاطها إلى هونج كونج، وأنحاء أخرى من العالم، عن اعتزامها استثمار ما يصل إلى ملياري درهم (540 مليون دولار) في القطاع العقاري بدبي قبل نهاية العام 2018. وفي هذا الإطار، تعتزم الشركة إدراج عدد من المشاريع العقارية المتنوعة في دبي على قائمتها الخاصة بكبار المستثمرين الدوليين.

وقال جاري زانج، الرئيس التنفيذي لشركة «فيدو بروبرتيز»: «يسعدنا تحقيق النجاح في إبرام هذه الصفقة مع شركة إعمار العقارية التي نجحت في إرساء حضور عالمي قوي بفضل مشاريعها المتميزة عالية الجودة. وتتصدر إعمار قائمة شركات التطوير العقاري المفضلة في دبي لعملائنا الدوليين الذين يحرصون على اغتنام الفرص المتاحة في ضوء إمكانات النمو الهائلة التي توفرها الإمارة».