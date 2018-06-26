«المركزي» يطلع على الحوكمة وسياسة الإبلاغ عن التجاوزات

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه الخامس للعام الحالي، أمس الأول، اطلع خلاله على‏‭ ‬عرض ‬بشأن ‬حوكمة ‬المصرف ‬المركزي، (‬اللجان ‬واختصاصاتها ‬والسكرتارية ‬الخاصة ‬بها، ‬ومصفوفة ‬الصلاحيات ‬للوحدات ‬التنظيميّة)‬، ‬واتخذ ‬القرارات ‬اللازمة ‬بشأنها.

واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة، وَوافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة.

عقد الاجتماع برئاسة معالي خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور معالي خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعالي مبارك راشد المنصوري، المحافظ، وأعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى، خالد أحمد الطاير، حمد مبارك بوعميم، وحضور كل من محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، سيف هادف الشامسي مساعد المحافظ، ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.‏‭

واطلع المجلس على تقرير بشأن‏‭ ‬ضوابط ‬عمل ‬شركة ‬الاتحاد ‬للمعلومات ‬الائتمانيّة ‬ووافق ‬عليها، ‬ووجّه ‬باتخاذ ‬الخطوات ‬اللازمة ‬في ‬هذا ‬الشأن.

واستعرض المجلس تقريراً بشأن سياسة الإبلاغ عن التجاوزات، وهي سياسة تمّ إعدادها وفقاً للممارسات الرائدة في هذا المجال، وبما يتوافق مع أهداف مكتب رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتبني أفضل الممارسات الدوليّة لحوكمة المؤسسات الاتحاديّة في دولة الإمارات العربيّة المتحدة.

كذلك ناقش المجلس تقريراً بشأن الإطار العام لسياسة إدارة المخاطر وسياسة مكافحة الفساد والتضارب في المصالح، ووجه باتخاذ الخطوات اللازمة بشأنها.

واستكمل المجلس مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.