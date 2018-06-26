«المركزي» يطلع على الحوكمة وسياسة الإبلاغ عن التجاوزات

أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه الخامس للعام الحالي، أمس الأول، اطلع خلاله على عرض بشأن حوكمة المصرف المركزي، (اللجان واختصاصاتها والسكرتارية الخاصة بها، ومصفوفة الصلاحيات للوحدات التنظيميّة)، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة، وَوافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة.
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واطلع المجلس على تقرير بشأن ضوابط عمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانيّة ووافق عليها، ووجّه باتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن.
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كذلك ناقش المجلس تقريراً بشأن الإطار العام لسياسة إدارة المخاطر وسياسة مكافحة الفساد والتضارب في المصالح، ووجه باتخاذ الخطوات اللازمة بشأنها.
واستكمل المجلس مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.