الذهب يسجل أدنى مستوى خلال 6 أشهر توقعاً لرفع الفائدة الأميركية

لندن (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ستة أشهر، أمس، تحت وطأة احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية في ظل تعزز قوة الاقتصاد.

وفي الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.3% عند 1260.72 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 18 ديسمبر 2017 عند 1257.74 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 0.5% إلى 1262.40 دولار للأوقية.

وقال إدوارد ماير المحلل لدى «اف.سي ستون» في مذكرة «التوترات التجارية المتنامية كان ينبغي أن تساعد الذهب كثيراً (لكنها لم تفعل). بدلاً من ذلك يبدو أن القلق من رفع أسعار الفائدة، ولاسيما في الولايات المتحدة، مازال ينال من الذهب».

وانخفضت الفضة 0.4% إلى 16.24 دولار للأوقية في المعاملات الفورية.

وتراجع البلاتين 0.7% إلى 858.22 دولار وزاد البلاديوم 0.1% إلى 938.51 دولار للأوقية بعد أن لامس أقل سعر في أكثر من شهرين عندما سجل 936 دولاراً للأوقية في الجلسة السابقة.